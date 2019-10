Ciclista cade sul ponte Medesano-Collecchio: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 1° ottobre, sul ponte Medesano-Collecchio. Un ciclista è caduto rovinosamente sull'asfalto verso le ore 15: in seguito all'impatto violento il ciclista ha riportato gravi traumi. Secondo le prime informazioni non sarebbero coinvolti altri veicoli. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto la polizia Stradale per i rilievi previsti per legge. Le sue condizioni di salute sono considerate gravi.