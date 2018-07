Tragedia a Collecchio: anziano cade con lo scooter e muore

Ancora sangue sulle strade parmensi. Intorno alle ore 13.30 di oggi, 4 luglio, si è verificato un incidente mortale. La tragedia è avvenuta lungo la strada nazionale della Cisa a Collecchio: il conducente di uno scooter, che stava percorrendo la via, è caduto sull'asfalto per cause in corso di accertamento. La caduta è stata molto violenta e l'anziano alla guida è deceduto: per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati gli operatori della Pubblica Assistenza di Collecchio che hanno cercato di rianimarlo, senza successo. Le ferite riportate durante la caduta erano troppo gravi. Secondo le prime informazioni non sarebbero coinvolti altri veicoli. Sul posto due pattuglie della polizia Stradale per i rilievi di legge: non si hanno ancora informazioni sull'identità della vittima.

Aggiornamenti a breve