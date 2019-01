Auto contro un albero a Collecchio: conducente grave al Maggiore

Pauroso incidente stradale nella notte tra il 9 ed il 10 gennaio in strada Notari a Collecchio. Per cause in corso di accertamento un'auto, che stava percorrendo la strada, è finita contro un albero. Dopo pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno provveduto a prestare le prime cure al conducente, che ha riportato gravi ferite. Trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore si trova ricoverato nell'area rossi del Pronto Soccorso.