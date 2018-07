Si schianta con la moto contro un auto, 21enne grave: l'amico scappa

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 21 luglio, lungo la tangenziale di Collecchio, vicino al distributore di benzina. Per cause in corso di accertamento una moto Kawasaki si è scontrata contro una Volkswagen Polo. I due occupanti della moto sono finiti a terra sull'asfalto: un 21enne è rimasto ferito gravemente ed è stato soccorso dagli operatori sanitari mentre l'amico che era alla guida della moto è scappato dal luogo dell'incidente prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Gli agenti della Polizia Municipale delle Terre Verdiane stanno ricostruendo l'esatta dinamica dello scontro.