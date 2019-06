Collecchio, scontro auto-moto: ferito grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 11 giugno lungo la tangenziale di Collecchio, nei pressi dell'abitato di Pontescodogna. Per cause in corso di accertamento un'auto ed una moto si sono scontrate mentre stavano percorrendo la strada provinciale che collega Collecchio ad Ozzano Taro e Fornovo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure e trasportato al Pronto Soccorso del Maggiore il motociclista ferito. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.