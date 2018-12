Collecchio, ciclista cade e finisce contro un muro: 24enne gravissimo

Ha perso il controllo della sua bicicletta e si è schiantato contro un muretto a San Martino Sinzano, nel Comune di Collecchio. Un cicloamatore di 24 anni si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma in condizioni critiche: nello scontro ha riportato numerose ferite. Secondo le prime informazioni il ciclista non avrebbe urtato altri veicoli: la perdita di controllo e la caduta sono state causate probabilmente da un malore. Sul posto è arrivata l'automedica del 118, che ha soccorso il giovane, e gli agenti della polizia Municipale Pedemontana, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.