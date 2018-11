Auto pirata travolge un giovane in bicicletta: ricoverato in ospedale

Stava percorrendo via Spezia per recarsi al suo primo giorno di lavoro in un panificio della zona. Un giovane è stato investito da un'auto che non si è fermata a soccorrerlo: era la notte tra martedì e mercoledì quando il veicolo, che provedeva lungo via Spezia nella zona di Collecchio, ha urtato il giovane ciclista che viaggiava a bordo di una bici elettrica, con tutti i dispositivi utili per la visibilità nelle ore notturne. Il conducente non si è fermato, proseguendo la corsa: il ragazzo, finito nel campo, si è ripreso ed è riuscito ad arrivare a piedi a Lemignano, all'interno della struttura in cui è ospitato. Il giovane richiedente asilo del Mali, infatti, stava per andare al suo primo giorno di tirocinio: sul posto è arrivata l'ambulanza che l'ha trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. La Polizia Stradale sta indagando sull'incidente e sta cercando il conducente dell'auto pirata: il responsabile della struttura in cui il giovane è ospitato ha fatto un appello a chiunque abbia elementi utili alle indagini, per identificare il conducente che non si è fermato a prestare soccorso.