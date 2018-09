Collecchio, si schianta con la moto contro un'auto: grave al Maggiore

E' finito con la sua moto contro un'auto e poi è rimasto incastrato sotto la il mezzo. Grave incidente nella mattinata di oggi, lunedì 24 settembre alle ore 9.40. Per cause in corso di accertamento un motociclista, che stava percorrendo via Fratelli Rosselli, in corrispondenza di un incrocio, si è schiantato contro un'auto: in conseguenza dello scontro il conducente è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori della Pubblica Assistenza che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono serie: è ricoverato nell'area rossi ed è sotto osservazione medica.