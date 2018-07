Collecchio, si schianta con la Vespa contro la rotatoria: muore un 78enne

Si è schiantato con la sua Vespa rossa contro una rotatoria ed è poi caduto violentemente sull'asfalto lungo la tangenziale di Collecchio. Giacomo Ponzi, 78enne residente a San Pancrazio e conosciuto da tantissime persone in paese, non ce l'ha fatta: è morto sul colpo in seguito alle ferite riportate dopo il tragico schianto. I soccorritori della Pubblica Assistenza di Collecchio hanno cercato di rianimarlo ma senza successo. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale: le ipotesi sono varie e non è esclusa la possibilità che sia stato coinvolto un secondo veicolo, così come quella del malore. Ponzi era stato per qualche ora insieme alla moglie nella loro casa a Ghiare di Berceto e stava facendo ritorno nella casa di San Pancrazio: la moglie invece ha deciso di tornare in macchina.