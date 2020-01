Paura a Colorno, auto esce di strada e si ribalta: muore un 68enne, gravissima la moglie

Gravissimo incidente stradale a Colorno, lungo la strada provinciale per Mezzano Superiore. Verso le ore 13.30 una Peugeut è uscita di strada per cause in corso di accertamento. Nell'incidente non sarebbero stati coinvolti, come sembrava dalle prime informazioni, altri mezzi. Il bilancio è di un morto, un uomo di 68 anni e di un ferito gravissimo, la moglie 75enne, ricoverata al Pronto Soccoros dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno estratto una persona, rimasta incastrata tra le lamiere, oltre alle ambulanze del 118 e all'automedica. Sul posto anche la polizia Locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il tratto di strada che collega Mezzano Superiore a Colorno è stato chiuso per consentire la messa in sicurezza dell'area.

Aggiornamenti a breve