Colorno, finisce nel fosso in auto e si schianta contro un muretto: muore guardia giurata 47enne

Gravissimo incidente stradale nella notte tra il 28 ed il 29 maggio. Erano da poco passate le due quando, per cause in corso di accertamento, un'auto che stava percorrendo l'Asolana, tra Colorno, Sanguigna e Sacchetta, è finita fuori strada: il conducente ha perso il controllo del mezzo che è andato a finire in un fosso e si è schiantato contro un muretto di cemento armato, nei pressi di un'abitazione. La vittima è Vincenzo Linzalata, che lavorava come guardia giurata notturna e, nel momento dell'incidente, era in servizio. Lascia la moglie e tre figlie: Manuela, 16 anni, gioca nella squadra femminile del Parma Calcio 1913

Per il 47enne alla guida non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'automedica e l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Colorno, la polizia stradale e i carabinieri di Colorno e Polesine Zibello, oltre ai Vigili del Fuoco di Parma.