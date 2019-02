Schianto tra due auto tra Colorno e Mezzani: tre feriti, uno gravissimo al Maggiore

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, martedì 26 febbraio lungo la strada provinciale tra Mezzani e Colorno, all'altezza di un incrocio già teatro di altri gravi incidenti. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate: ad avere la peggio un uomo, che viaggiava a bordo del suo Fiorino e che è rimasto gravemente ferito. Sulla seconda auto viaggiavano madre e figlia, che sono rimaste ferite in modo meno grave. Secondo le prime informazioni l'uomo avrebbe riportato ferite molto gravi: è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma nel reparto di Rianimazione.