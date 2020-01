Pauroso schianto tra due auto a Colorno: un morto ed un ferito gravissimo

Gravissimo incidente stradale a Colorno, lungo la strada provinciale per Mezzano Superiore. Verso le ore 13.30 due auto si sono scontrare. Il bilancio è di un morto e di un ferito gravissimo, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. I due mezzi si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno estratto una persona, rimasta incastrata tra le lamiere, oltre alle ambulanze del 118 e all'automedica.

Aggiornamenti a breve