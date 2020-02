Colorno: madre e figlio 11enne investiti da un'auto sulle strisce pedonali

Sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali a Colorno, in via Volontari del Sangue. Una mamma di 40 anni ed il figlio di 11 anni sono stati urtati da un'auto alle ore 8 di mercoledì 12 febbraio, mentre si stavano recando a scuola.

Alla guida della Fiat Multipla che li ha investiti un uomo che stava accompagnando il proprio figlio alla scuola materna. L'allarme è scattato in pochi istanti: madre e figlio sono stati accompagnati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma da un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Colorno. Fortunatamente non si trovano in gravi condizioni di salute. Sul posto anche la polizia Locale dell'Unione Bassa Parma Est per i rilievi previsti per legge: gli agenti dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

