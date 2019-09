Coltaro, ciclista travolto da un'auto: muore operaio 47enne

Tragico incidente nella serata di ieri, sabato 31 agosto, lungo la strada provinciale che collega Colorno e Coltaro. Un operaio indiano di 47 anni, Shekawjat Satijia Veer Sing, è stato travolto da un'auto mentre si trovava sulla carreggiata verso le ore 20.30. L'uomo, che lavorava come operaio all'interno di un'azienda agricola di Sanguigna, nel comune di Colorno, è stato sbalzato dal mezzo a due ruote ed è finito sull'asfalto. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118 ma per lui non c'è stato niente da fare. Le ferite riportate erano troppo gravi ed è deceduto sul colpo.

Aggiornamenti a breve