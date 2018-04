Coltaro, finisce nel campo con il fuoristrada: muore un 46enne

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri. domenica 22 aprile, a Coltaro di Sissa Trecasali. Per cause in corso di accertamento il conducente di un Land Rover ha perso il controllo del mezzo, mentre si trovava lungo la strada provinciale Nuova Prati a Coltaro, ed è finito in un fossato, dopo aver attraversato la corsia di marcia opposta dove, in quel momento, non stavano passando altri veicoli. L'uomo alla guida, il 46enne Luigi Bertoletti, è morto sul colpo per le gravissime ferite riportate: sul posto sono arrivati i soccorritori della Pubblica Assistenza di Colorno e l'automedica ma non c'è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno cercato di rianimarlo ma Luigi Bertoletti non ce l'ha fatta. L'auto sulla quale viaggiava ha impattato violentemente contro la sponda ed è finita in un fossato, al lato della strada. Alcune squadre dei Vigili del Fuoco si sono portate sul luogo dell'incidente per mettere in sicurezza la Land Rover: sul posto anche la Poliziia Stradale che cercherà di ricostruire la dinamica dell'incidente.