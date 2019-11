Auto si ribalta tra Bedonia e Compiano, donna estratta dai vigili del fuoco: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 novembre lungo la strada provinciale che collega Compiano a Bedonia. Per cause in corso di accertamento un'auto, guidata da una donna, si è ribaltata. La conducente è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. In pochi istanti sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Borgotaro, che hanno lavorato per estrarre la donna dalle lamiere e metterla in salvo. Sul posto anche i sanitari del 118: la conducente è stata liberata e poi trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma con un trauma alle gambe. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi.

