Tragedia a Corcagnano: anziano travolto e ucciso da un'auto mentre va a camminare

Tragedia nelle prime ore della mattinata di sabato 2 marzo. Per cause in corso di accertamento un uomo anziano, che era appena uscito di casa per andare a camminare in strada Cava a Corcagnano, è stato travolto ed ucciso da un'auto in corsa che stava passando proprio in quel momento. La dinamica dell'incidente, che si è verificato davanti all'ex Star, deve ancora essere ricostruita con esattezza. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Parma hanno effettuato i rilievi di legge. Secondo le prime informazioni l'uomo si trovava nei pressi delle strisce pedonali. L'anziano viveva in una delle abitazioni proprio a ridosso della strada.

Aggiornamenti a breve