Scontro auto-moto alla Crocetta: 23enne grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 25 giugno alla Crocetta, nei pressi della concessionaria Autozatti, verso le ore 15. Per cause in corso di accertamento due mezzi, un'auto ed una motocicletta, si sono scontrati violentemente. Ad avere la peggio il conducente della moto che è finito sull'asfalto ed è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati in pochi istanti i soccorritori del 118 che hanno trasportato il giovane 23enne al Pronto Soccorso del Maggiore: ha riportato alcune fratture ed una lesione toracica ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia Municipale per i rilievi di legge.