Si scontra con l'auto della polizia: ferito grave al Maggiore

Grave incidente nella serata di ieri, martedì 30 aprile, a Parma in zona Crocetta, in corrispondenza dell'imbocco della tangenziale. Secondo le prime informazioni due auto, tra cui una della polizia di Stato, si sarebbero scontrate, per cause in corso di accertamento. Sul posto sono subito arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, trasportato poi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.