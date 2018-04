Crocetta, padre e figlio in bici investiti da un'auto: gravi al Maggiore

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 30 aprile, nella zona della Crocetta a Parma. Per cause in corso di accertamento un padre ed il suo bambino, che stavano percorrendo la strada in bicicletta, sono stati investiti all'improvviso da un'auto che stava proseguendo, secondo le prime informazioni, nello stesso senso di marcia. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure ai due feriti e li hanno poi trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'incidente è avvenuto non lontano dall'ospedale: sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni uno dei due feriti avrebbe riportato gravi ferite mentre l'altro sarebbe in una situazione clinica migliore.