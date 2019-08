Scontro tra due auto in A1: ferito grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 25 agosto, alle ore 7.20 in autostrada A1. Per cause in corso di accertamento due auto, che stavano percorrendo l'autostrada in direzione Milano mentre si trovavano tra i caselli di Parma e di Fidenza, si sono scontrate violentemente. In conseguenza dell'incidente una persona è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'area interessata all'incidente.