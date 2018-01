Felegara, scontro tra tre auto all'alba: due feriti

Un secondo incidente, oltre a quello di Palanzano, si è verificato la mattinata di lunedì 8 gennaio a Felegara. Per cause in corso di accertamento tre auto si sono scontrare mentre stavano transitando in via Repubblica. In conseguenza dello scontro due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate dagli operatori del 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: le loro condizioni di salute sono in corso di approfondimento, hanno riportato ferite di media gravità.