Paura a Felino: bimbo investito in piazza Miodini

Tanta paura a Felibo, in piazza Miodini, nella mattinata di oggi, venerdì 5 luglio per un bambino che è stato investito da un'auto mentre si trovava nel piazzale. Sul posto i soccorritori del 118 sono arrivati in pochi istanti: l'albulanza dell'Assistenza Volontaria ha trasportato il piccolo d'urgenza all'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara ed è in corso di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine.

Aggiornamenti a breve