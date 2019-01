Fidenza, 40enne investito da un autocarro in via Berenini: è grave

Paura in pieno centro a Fidenza. Un autocarro, che aveva appena finito le operazioni di scarico nella centralissima via Berenini è ripartito e non si è accorto della presenza di un uomo, un 40enne, che stava raggiungendo a piedi la stazione ferroviaria. Il pedone è stato travolto dal mezzo pesante ed è finito a terra. L'autista del furgone ha subito prestato i primi soccorsi all'uomo, chiamando l'ambulanza del 118. Sul posto sono arrivati in pochi istanti i sanitari che hanno soccorso il 40enne, trasportandolo poi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Di Vaio. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita: ha riportato traumi in più parti del corpo. Sul posto anche gli agenti della polizia Municipale che stanno cercando di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente.