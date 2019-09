Esce di strada e si ribalta, donna 52enne incastrata nell'auto: è grave

Grave incidente stradale alle prime luci dell'alba di stamattina, lunedì 23 settembre a San Michele Campagna, nel Comune di Fidenza, lungo la provinciale per Soragna. Erano da poco passate le 6.30 del mattino quando, per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita di strada e si è ribaltata. La conducente, una donna di 52 anni, che ha perso il controllo del mezzo, è rimasta gravemente ferita ed incastrata all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118, oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per arrestare il ferito dalle lamiere. Trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma ha riportato gravi ferite e si trova nell'area rossi in osservazione.

