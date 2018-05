San Michele Campagna, camion perde una lastra di cemento: donna incinta al Pronto Soccorso

Nel pomeriggio del 21 maggio un camion ha perso una delle lastre di cemento che stava trasportando: l'incidente è avvenuto nella periferia di Fidenza, in particolare a San Michele Campagna. In conseguenza della caduta una donna incinta, che guidava l'auto che si trovava dietro al mezzo pesante, si è spaventata anche se non è rimasta ferita. Anche l'auto sulla quale viaggiava non ha riportato danni evidenti. La conducente si è recata autonomamente in ospedale mentre sul luogo dell'incidente sono arrivati Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e carabinieri.