Si sente male mentre è alla guida: 67enne gravissimo

Grave incidente nel pomeriggio del 25 aprile a Fidenza, in via XXIV Maggio. Il conducente di un'auto, che stava transitando in zona, si è sentito male e ha perso il controllo del mezzo, che ha sbandato ed è finita contro un'altra auto, che in quel momento si trovava a transitare in strada. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il conducente in ospedale, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni di salute.