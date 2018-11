Schianto di Fidenza, l'ultimo sms di Masetti agli amici: "Vado a raggiungere mamma e papà"

Pochi giorni prima del terribile incidente stradale che si è verificato due giorni fa in via Emilia, all'altezza di Parola di Fidenza, Francesco Masetti, il 38enne bolognese deceduto nello schianto, aveva inviato un plico al suo avvocato Alessandro Veronesi, contenente le sue disposizione testamentarie. Secondo i documenti il 38enne aveva deciso di lasciare tutto all'ex fidanzata e a due amici.

E' questo uno degli elementi che farebbero pensare alla volontà suicida dell'uomo, un'ipotesi che si fa sempre più concreta con il passare delle ore. Masetti, accusato della morte del padre per avvelenamento, si è sempre professato innocente e prima dell'incidente aveva inviato messaggi inequivocabili agli amici: "Vado a raggiungere mamma e papà".

La tragica ipotesi è quindi che il 38enne abbia deciso di togliersi la vita andando a schiantarsi contro un camion: alla guida del mezzo pesante c'era un camionista 59enne bergamasco, che si trova ancora ricoverato in Rianimazione al Maggiore in condizioni molto gravi. Gli inquirenti, la polizia Stradale di Parma e i carabinieri di Bologna, stanno approfondendo questo scenario, alla ricerca di altri elementi utili per confermare l'ipotesi del suicidio che, al momento, sembra essere la più probabile.