Pedone investito a Ponte Ghiara: grave all'Ospedale Di Vaio

Nella mattinata di oggi, mercoledì 8 agosto, si è verificato un grave incidente stradale lungo la strada provinciale che collega Fidenza a Salsomaggiore Terme. Per cause in corso di accertamento una persona che si trovava in strada è stata investita da un'auto in corsa: sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118, la Pubblica Assistenza di Salsomaggiore Terme e l'automedica da Fidenza. La persona investita è stata curata sul posto e poi trasportata al vicino ospedale Di Vaio, dove si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni: secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Aggiornamenti a breve