Maxi tamponamento tra 5 auto a Fidenza: caos in via Emilia

Un tamponamento che ha coinvolto ben cinque auto si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 8 marzo, verso le 8.15. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Municipale che sono arrivati sul posto: oltre a loro sono arrivate anche le ambulanze del 118, che hanno soccorso i feriti. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi. In conseguenza dell'incidente si sono verificate alcune cose lungo la via Emilia: i disagi alla circolazione si sono protratti a partire dall'ora dell'incidente.