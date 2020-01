Pauroso frontale tra due auto a Fontevivo: due feriti gravi tra cui un bambino

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 7 gennaio a Torchio di Fontevivo, lungo la tangenziale nei pressi dell'Interporto. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente: l'impatto è stato molto violento. Due persone, un uomo ed un bambino, che si trovavano all'interno dei due mezzi, sono rimaste ferite gravemente. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e li hanno poi trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni i due sarebbero in gravi condizioni di salute ma non in pericolo di vita.

Aggiornamenti a breve