Fornovo, anziana 71enne investita da un'auto: gravissima al Maggiore

Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Fornovo, in via Solferino. Una donna di 71 anni, che si trovava nei pressi della pizzeria di via Solferino, è stata investita da un'auto. Il conducente, probabilmente, non l'ha vista: le condizioni meteo, in quel momento erano particolarmente gravi: pioggia battente e scarsa visibilità. L'allarme è scattato poco dopo le ore 17 e sul posto è intervenuta la Croce Verde di Fornovo con ambulanza ed automedica. La donna è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso del Maggiore ed è stata subito trasferita nel reparto di Rianimazione: le sue condizioni di salute sono particolarmente gravi. Secondo le prime informazioni avrebbe subito un trauma cranico.