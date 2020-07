Paura a Fornovo, scontro nella notte tra due auto: quattro feriti

Scontro tra due auto, nella notte, a Fornovo, lungo la statale della Cisa. L'incidente, secondo le prime informazioni, sarebbe avvvenuto nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio, poco dopo mezzanotte e mezza. I due veicoli, che stavano procedendo in direzioni di marcia opposte, si sono scontrati: l'impatto è stato particolarmente violento. Quattro persone sono rimaste ferite: una di queste ha riportato gravi traumi ma non si trova in pericolo di vita. Per le altre tre persone, che si trovavano all'interno delle due auto, sono ferite lievi. Sul posto sono arrivate le ambulanze e l'automedica.

Aggiornamenti a breve