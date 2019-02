Fornovo, scontro frontale tra auto e camper: un ferito grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri vicino a Fornovo, in località Ostariazza, lungo la Fondovalle Taro. Per cause in corso di accertamento un'auto ed un camper si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio il conducente dell'auto che è stato estratto dall'abitacolo grazie ai Vigili del Fuoco che sono arrivati sul posto in pochi minuti ed hanno lavorato per cercare di far uscire il ferito dal mezzo incidentato. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno poi trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore, dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni di salute.