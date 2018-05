Pauroso frontale tra auto e moto a Fornovo. due feriti in Rianimazione

Gravissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 19 maggio sulla statale della Cisa nella zona di Fornovo. Per cause in corso di accertamento un'auto e una motocicletta si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano la statale: l'impatto è stato molto violento ed entrambi i conducenti sono rimasti gravemente feriti. Il motociclista, secondo le prime informazioni, sarebbe in condizioni critiche ma anche l'automobilista, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo dell'auto è molto grave. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per cercare di estrarlo: i soccorritori del 118 si sono recati sul posto ed hanno prestato le prime cure ai feriti, per poi trasportatli d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Entrambi i feriti sono stati subito ricoverati nel reparto di Rianimazione.