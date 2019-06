Riccò, pedone investito da un'auto: trasportato al Maggiore

Emergenza stamattina, venerdì 14 giugno, a Riccò, nel comune di Fornovo. Un pedone, che stava attraversando la strada in corrispondenza della strada provinciale, è stato investito da un'auto che sopraggiungeva proprio in quel momento. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito e l'hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono particolarmente gravi.