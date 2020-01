Fornovo: paura per uno scontro tra due auto in via Solferino

Si sono scontrare mentre stavano percorrendo via Solferino, a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Fornovo. Nella serata di ieri, giovedì 9 gennaio, due auto sono state coinvolte in uno spettacolare incidente stradale. Le cause dello schianto sono in corso di ricostruzione. I due mezzi sono stati danneggiati nella parte anteriore: fortunatamente non si sono registrati feriti. I conducenti infatti sono usciti illesi dalle vetture. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area dell'incidente.