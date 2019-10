Scontro frontale a Pizzolese: la ragazza di 25 anni resta gravissima

E' ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata ed in condizioni stabili, la 25enne, originaria di Bologna, rimasta gravemente ferita nello scontro frontale, avvenuto all'alba di ieri, domenica 20 ottobre, a Pizzolese lungo l'Asolana. Lo schianto è avvenuto alle 6.45 nei pressi di San Polo di Torrile: la ragazza, che viaggiava a bordo di una Fiat Panda, si è scontrata con una Mazda Cx-5 che stava percorrendo la strada in direzione Parma e guidata da un 38enne, che ha riportato ferite meno gravi. Sul posto i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco di Parma.