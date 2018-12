Pauroso schianto frontale tra auto e camion a Vicomero: 50enne gravissimo al Maggiore

Pauroso scontro frontale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 dicembre, a Vicomero, lungo la strada provinciale. Per cause in corso di accertamento un camion ed una Fiat Punto nera si sono scontrati frontalmente. L'impatto è stato molto violento: i due mezzi, che viaggiavano in direzione opposte hanno impattato dopo una manovra del camionista, che ha cercato di evitare l'auto. In conseguenza dello schianto il conducente dell'auto, un uomo di circa 50 anni, è rimasto gravemente ferito.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per estrarre il ferito dall'abitacolo e hanno tagliato la carrozzeria dell'auto. Sul posto è arrivato l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova in gravi condizioni di salute. Sul posto i mezzi di soccorso, l'automedica e l'ambulanza, oltre a tre pattuglie della Municipale, che ha effettuato i rilievi. Secondo le prime informazioni l'auto avrebbe invaso la corsia opposta, forse per un colpo di sonno del conducente. Sono in corso accertamenti sulla dinamica esatta dell'incidente.