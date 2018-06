Pauroso frontale auto-moto: motociclista 35enne parmigiano gravissimo

Gravissimo incidente stradale nella mattinata di domenica 24 giugno. Per cause in corso di accertamento una moto si è scontrata con un'auto a Ienza, lungo la strada provinciale per Canossa, in provincia di Reggio Emilia.La moto, una Ducati rossa, si è scontrata con un Suv, un Nissan X Trail, che stava sopraggiungendo dalla direzione di marcia opposta. In conseguenza dello schianto il motociclista, un parmigiano di 35 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il conducente della moto, che ha riportato diversi traumi, è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Dalle prime informazioni sembra che la moto sia andata a sbattere contro la portiera del Suv. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'area: la moto, dopo l'incidente infatti, ha iniziato a perdere benzina.

Aggiornamenti a breve