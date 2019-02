Grave incidente nel primo pomeriggio lungo la strada statale della Cisa nei pressi di Fornovo. Per cause in corso di accertamento un camion ed un'auto si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio il conducente dell'auto che è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato con urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.