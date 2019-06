Gainago, cade dall'argine con la bici e sbatte contro una pianta: ciclista grave

Un ciclista è stato coinvolto in un incidente stradale ieri nel tardo pomeriggio a Gainago di Torrile. Secondo le prime informazioni l'uomo, che stava conducendo la sua bicicletta nella zona dell'argine ha perso improvvisamente il controllo del mezzo ed è caduto dall'argine, finendo la corsa contro una pianta. In un primo momento le sue condizioni sembravano disperate: con il passare dei minuti invece i soccorritori si sono accorti che il ferito era meno grave di quanto sembrasse in un primo momento. L'uomo è stato portato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore per accertamenti. Sono in corso verifiche per capire se sono stati coinvolti anche altri veicoli.