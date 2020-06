Giovane investito da un'auto mentre cammina sul ponte di Fornovo: grave al Maggiore

E' stata centrato in pieno da un'auto in corsa e poi sbalzato sull'asfalto il giovane pedone che nella mattinata di sabato 20 giugno è rimasto gravemente ferito ed è stato poi trasportato a sirene spiegate dall'ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il grave incidente stradale si è verificato poco dopo le ore 10.30: secondo le prime informazioni il ragazzo stava percorrendo a piedi il ponte di via Solferino per raggiugere il centro di Fornovo, insieme ad un'amica. Ad un certo punto sarebbe sceso in strada proprio mentre transitava un'auto, che l'avrebbe colpito in pieno, facendolo cadere sull'asfalto. Le sue condizioni di salute sono giudicate gravi.

