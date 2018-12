Giovane investito da un treno in stazione a Parma: grave al Maggiore

Momenti di paura ieri sera alla stazione ferroviaria di Parma. Erano da poco passate le 20.30 quando un giovane è stato investito da un treno in transito allo scalo parmigiano: l'episodio è avvenuto davanti a decine di persone, passeggeri che stavano aspettando i treni. Il treno coinvolto è un regionale Bologna-Piacenza. Non è ancora chiara la dinamica: il ragazzo potrebbe essersi buttato spontaneamente sui binari per tentare il suicidio, oppure potrebbe essere stato un incidente. La polizia ferroviaria, che si è recata subito sul posto, sta cercando di ricostruire nel dettaglio l'accaduto. Il giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dalla Croce Rossa, trasportato al Pronto Soccorso con ferite gravi. Si trova attualmente nell'area rossi sotto osservazione medica. Diversi testimoni hanno assistito alla scena: "Un ragazzo - scrive un lettore - si è buttato sotto al treno in movimento prima che si fermasse alla stazione di Parma, il regionale che da Bologna arriva a Piacenza".