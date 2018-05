Via Spezia, operaio urtato da un'auto mentre lavora: grave al Maggiore

Grave incidente sul lavoro nelle prime ore della mattina di venerdì 18 maggio. Erano da poco passate le 7.30 quando, per cause in corso di accertamento, un operaio sarebbe stato urtato da un'auto mentre stava lavorando nei pressi via Spezia, al civico 70. La dinamica dell'incidente, che ha avuto come conseguenza il ferimento del lavoratore, trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, non è ancora chiara: sembra che l'uomo, addetto alla sistemazione di un'area verde in zona, sia stato urtato da un'auto che stava transitando lungo via Spezia e che in conseguenza dell'urto abbia perso il controllo del mezzo. Sono in corso accertamenti sull'esatta dinamica dell'incidente.