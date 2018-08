Scontro auto-furgone a Madregolo, tre feriti: uno grave

Grave incidente nella serata di ieri, domenica 5 agosto, a Madregolo. Per cause in corso di accertamento un'auto ed un furgone si sono scontrati mentre stavano percorrendo via Roma: la dinamica dello scontro è in corso di ricostruzione. In conseguenza dell'incidente tre persone, che si trovavano a bordo dei due mezzi, sono rimaste ferite: una di queste è stata ricoverata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute mentre le altre due hanno riportato ferite lievi. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 22: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi.

Aggiornamenti a breve