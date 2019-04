Ha un malore, si schianta contro un camion e finisce nel canale: donna grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 marzo a Madregolo, frazione del comune di Collecchio. Per cause in corso di accertamento un'auto si è schiantata contro un camion ed è poi finita nel canale. Erano da poco passate le 18.30 quando la conducente ha perso il controllo del mezzo che stava guidando, probabilmente per un malore. L'auto è prima finita contro un camion e poi nel canale. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto è arrivato l'elisoccorso del 118 insieme all'ambulanza e l'automedica. La donna ferita è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale Maggiore. Secondo le prime informazioni sarebbe grave ma non in pericolo di vita.