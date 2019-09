Paura per un frontale a Madregolo, un'auto finisce nel canale: due feriti gravi

Paura nella mattinata di oggi, mercoledì 25 settembre a Madregolo per un grave scontro frontale tra due auto, in corrispondenza dell'incrocio tra via Peschiere e strada Mulattiera Inferiore. Erano da poco passate le ore 8 quando, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. Uno dei mezzi è finito nel canale mentre l'altro ha finito la sua corsa contro un pozzo in cemento. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Pubblica Assistenza di Collecchio che hanno trasportato i due feriti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto la polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense che ha effettuato i rilievi previsti per legge ed ha gestito il traffico. I Vigili del Fuoco di Parma hanno messo in sicurezza l'area. Proprio in corrispondenza dello stesso incrocio si verificano spesso incidente, molte volte con feriti. La dinamica del frontale di oggi è in corso di ricostruzione. Le condizioni dei due feriti sono gravi ma non si trovano in pericolo di vita.

