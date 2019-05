Schianto tra furgone e moto a Madregolo: un ferito grave al Maggiore

Grave incidente nella mattinata di oggi, giovedì 2 marzo, a Madregolo di Collecchio, poco dopo le ore 8. Per cause in corso di accertamento un furgone ed una motocicletta si sono scontrati mentre percorrevano la strada provinciale. La dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione da parte degli agenti della polizia Municipale, che sono giunti sul posto per effettuare i rilievi previsti per legge. I soccorritori del 118 sono arrivati in pochi minuti ed hanno prestato le prime cure al motociclista, che è stato trasportato in gravi condizioni al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.